فرقة توشكى تشارك بمهرجان الطبول ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة

تشارك فرقة توشكى للفنون التلقائية، التابعة لفرع ثقافة أسوان، فى تقديم عروضها الفنية بمهرجان الطبول الدولى والفنون التراثية، فى دورته الرابعة والذى ينظمه صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويشارك في المهرجان 20 دولة عربية وأفريقية وأسيوية وأوروبية، و يفتتحه حلمى النمنم وزير الثقافة، الثلاثاء المقبل، ويستمر حتى 25 إبريل.

كما تقدم عروضها بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، يوم الإثنين 18 إبريل الحالى، وذلك بساحة متحف الشرطة بالقلعة.

ويذكر أن فرقة توشكى، هى إحدى فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور سيد خطاب، وتضم 24 عضو، وشاركت فى العديد من المهرجانات والمحافل المحلية والدولية والقومية، من تبلوهاتها الاراجيد، الغزل النوبى، رقصات سودانية، وليلة الحناء .