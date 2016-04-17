مجلس النواب البرازيلي يبدأ جلسته حول إقالة «روسيف»

بدأ النواب البرازيليون اليوم الأحد، في برازيليا، جلستهم التي سيصوتون فيها على إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، التي تتهمها المعارضة بالتلاعب بحسابات عامة، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وقال رئيس مجلس النواب إدواردو كونها، خصم روسيف، اللدود “أعلن بدء الجلسة … باسم الشعب البرازيلي”.

وستنقذ روسيف، ولايتها إذا حصلت على تأييد ثلث أصوات النواب الـ513. وإذا حازت المعارضة 342 صوتاً “ثلثا عدد الأصوات”، ستتواصل آلية إقالة الرئيسة في مجلس الشيوخ الذي له الكلمة الفصل.

وينتظر صدور النتيجة قرابة منتصف الليل بتوقيت غرينيتش.