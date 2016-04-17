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تعرّفي معنا إلى إطلالات أوليمبيا أميرة اليونان

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الأحد 17-04-2016 06:41

أثبتت الأميرة الشابة ماري أوليمبيا البالغة من العمر 19 عاماً وجودها في عالم الموضة ولفتت الأنظار إليها بإطلالاتها العصرية واختياراتها الجذابة في كلّ ظهور لها .

ماري أوليمبيا ابنة ولي العهد اليوناني الأمير بافلوس وزوجته الأميرة ماري شانتال تتمتّع بذوق عصريّ ومرح، يتناسب وفترة مراهقتها، فتحضر عروض الأزياء العالمية بإطلالات شبابية، وتتألّق فتجذب إليها عدسات المصوّرين. ففي عرض ديور Dior، الذي حضرته مع والدتها، كانت متألقة بتوب عصري، يحمل توقيع الدار، مع بنطلون جينز أسود، فحصلت على إطلالة بسيطة وعصرية. وفي عرض دايان فون فريسنبيرغ DVF، ارتدت جمب سوت قصيرة باللونين الأبيض و الأسود مع حذاء بوت بسيط و حقيبة سهرة بلون أحمر مشرق. واختارت في عرض المصمّم مايكل كورس Michael Kors اللون الرمادي ليزيّن إطلالتها بالكامل.

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بعيداً عن ذوقها الخاص، كانت الأميرة أوليمبيا هدفاً لمجلات الموضة و المصورين حول العالم لتظهر في جلسات التصوير على صفحات مجلات الموضة، فشاهدناها في جلسات تصوير متعدده بإطلالات أنيقة و جذابة.

جمعنا لك في الصور أعلاه باقة من صور الأميرة الشابة أوليمبيا لتشاهديها ولتستوحي منها ما يناسبك!

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سيدتي