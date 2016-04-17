العشري لـ في الجول: لم أهرب من الهلال.. هم يعلمون سبب رحيلي

أكد طارق العشري المدير الفني السابق لنادي إنبي والمقاولون العرب عدم هروبه من نادي الهلال السوداني وأن مسؤولي النادي "كانوا على علم برحيلي".

الهلال السوداني خرج ببيان ناري ضد العشري ليتهمه بالهروب من النادي "بدون إخطار". (طالع التفاصيل)

وتحدث طارق العشري لـFilGoal.com: "لم أهرب من الهلال. هم يعلمون بقرار رحيلي".

وأوضح "كنت حاضرا في أخر مران للفريق وأخبرت الإدارة بأنني سأرحل وهم وافقوا على ذلك".

وعن سبب رحيله غير المتوقع، قال العشري: "التدخلات في عملي من قبل مجلس الإدارة هي السبب".

وأضاف "أخبرتهم بأنني لن أقدر على العمل في هذه الظروف ومع التدخلات العديدة جدا في عملي".

الفريق المقبل؟

وأجاب العشري عن سؤال (هل دخلت في مفاوضات مع أي فريق مصري بعد الرحيل؟) قائلا: "لا. لم أدخل في مفاوضات مع أي نادي".

وتابع "لن أدرب أي فريق هذا الموسم. سأنتظر لنهاية الموسم".

وأتم "الموسم المقبل في الدوري المصري سأتولى تدريب فريق جديد".