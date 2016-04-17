أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
بالصور || التعرف على جثمان شهيدة جديدة "عريفة شرطة" بتفجير الإسكندرية -
النائب العام يوجه بسرعة الانتهاء من تحديد أسباب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
النائب العام ينتهي من معاينة حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
أمن الجيزة: فوز 2038 بقرعة الحج -
ضبط 31 طن ذرة مجروشة فاسدة داخل مخزن بأكتوبر -
بالصور - تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة -
بالأسماء.. استشهاد 7 شرطيين بتفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

العشري لـ في الجول: لم أهرب من الهلال.. هم يعلمون سبب رحيلي

Google+ Print
العشري لـ في الجول: لم أهرب من الهلال.. هم يعلمون سبب رحيلي العشري لـ في الجول: لم أهرب من الهلال.. هم يعلمون سبب رحيلي

أكد طارق العشري المدير الفني السابق لنادي إنبي والمقاولون العرب عدم هروبه من نادي الهلال السوداني وأن مسؤولي النادي "كانوا على علم برحيلي".

الهلال السوداني خرج ببيان ناري ضد العشري ليتهمه بالهروب من النادي "بدون إخطار". (طالع التفاصيل)

وتحدث طارق العشري لـFilGoal.com: "لم أهرب من الهلال. هم يعلمون بقرار رحيلي".

وأوضح "كنت حاضرا في أخر مران للفريق وأخبرت الإدارة بأنني سأرحل وهم وافقوا على ذلك".

وعن سبب رحيله غير المتوقع، قال العشري: "التدخلات في عملي من قبل مجلس الإدارة هي السبب".

وأضاف "أخبرتهم بأنني لن أقدر على العمل في هذه الظروف ومع التدخلات العديدة جدا في عملي".

الفريق المقبل؟

وأجاب العشري عن سؤال (هل دخلت في مفاوضات مع أي فريق مصري بعد الرحيل؟) قائلا: "لا. لم أدخل في مفاوضات مع أي نادي".

وتابع "لن أدرب أي فريق هذا الموسم. سأنتظر لنهاية الموسم".

وأتم "الموسم المقبل في الدوري المصري سأتولى تدريب فريق جديد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع