3 نصائح لتخسيس البطن والتخلص من الدهون

يعانى الكثيرون من الدهون فى منطقة البطن وهى من أصعب المناطق التى يجب تخسيسها حتى لا تؤثر على الحالة الصحية والحركية والشكل الجمالى للفرد، كذلك لصعوبة التخلص من دهونها بسهولة، لذلك يقدم الموقع الأمريكى "authority nutrition" 3 نصائح مهمة يمكن أن يسير عليها الفرد طوال حياته للتخلص من الدهون فى منطقة البطن، وعدم تراكمها وهى:إعلان - Ads إعلان - Ads
>من المعروف أن تناول الكثير من الألياف يساعد فى فقدان الوزن من الجسم، ولكن لا ينطبق ذلك على كل الألياف، فهناك ألياف القابلة للذوبان تمتص الماء وتتحول إلى مادة هلامية "جل" أثناء عملية الهضم وهو ما يجعل عملية هضمها بطيئة وتقل معها سرعة امتصاص الغذاء من المعدة والأمعاء مثل الشوفان، الشعير، المكسرات، البذور، الفاصوليا، العدس، البازلاء، ولكن الألياف غير القابلة للذوبان تزيد من سرعة مرور الغذاء من المعدة والأمعاء وهو ما يزيد حجم "البراز" ويدل على حرق الشخص للدهون المتراكمة بداخله خاصة فى منطقة البطن وتتمثل فى الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة ونخالة القمح.
>ينصح جميع الخبراء بعمل التمارين الرياضية وممارسة الرياضة حتى نحمى أجسامنا من الأمراض، وهى أحد العوامل المهمة لتخلص الجسم من دهون البطن، والمقصود هنا بالتمارين الرياضية ليست التى تركز على التخلص من دهون البطن فقط ولكن التمارين كلها التى تشمل الجسم بكل جهاز فيه، مثل المشى، الجرى، السباحة، فهى تساعد على تخلص الجسم بأكمله من الدهون بالإضافة إلى منع تراكمها فى منطقة البطن بشكل خاص.
>لابد من حساب كل سعر حرارى تتناوله سواء من البروتينات أو الكربوهيدرات، وهو ما يجعلك تستطيع السيطرة على كمية الطعام التى قد تتحول إلى دهون داخل البطن، ويساعدك أيضا فى فقدان الدهون الزائدة فى البطن، ويمكن القيام بذلك عبر الإنترنت بكتابة نوع الطعام للتعرف على سعراته الحرارية.
>- بالفيديو.. تمارين لتخسيس البطن خلال أسابيع قليلة
1.تناول الأطعمة الغنية بالألياف يساعد فى تخسيس البطن
>من المعروف أن تناول الكثير من الألياف يساعد فى فقدان الوزن من الجسم، ولكن لا ينطبق ذلك على كل الألياف، فهناك ألياف القابلة للذوبان تمتص الماء وتتحول إلى مادة هلامية "جل" أثناء عملية الهضم وهو ما يجعل عملية هضمها بطيئة وتقل معها سرعة امتصاص الغذاء من المعدة والأمعاء مثل الشوفان، الشعير، المكسرات، البذور، الفاصوليا، العدس، البازلاء، ولكن الألياف غير القابلة للذوبان تزيد من سرعة مرور الغذاء من المعدة والأمعاء وهو ما يزيد حجم "البراز" ويدل على حرق الشخص للدهون المتراكمة بداخله خاصة فى منطقة البطن وتتمثل فى الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة ونخالة القمح.
2.ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق يساعد فى تخسيس البطن
>ينصح جميع الخبراء بعمل التمارين الرياضية وممارسة الرياضة حتى نحمى أجسامنا من الأمراض، وهى أحد العوامل المهمة لتخلص الجسم من دهون البطن، والمقصود هنا بالتمارين الرياضية ليست التى تركز على التخلص من دهون البطن فقط ولكن التمارين كلها التى تشمل الجسم بكل جهاز فيه، مثل المشى، الجرى، السباحة، فهى تساعد على تخلص الجسم بأكمله من الدهون بالإضافة إلى منع تراكمها فى منطقة البطن بشكل خاص.
3.حساب كل سعر حرارى تتناوله يساعدك على تخسيس البطن
>لابد من حساب كل سعر حرارى تتناوله سواء من البروتينات أو الكربوهيدرات، وهو ما يجعلك تستطيع السيطرة على كمية الطعام التى قد تتحول إلى دهون داخل البطن، ويساعدك أيضا فى فقدان الدهون الزائدة فى البطن، ويمكن القيام بذلك عبر الإنترنت بكتابة نوع الطعام للتعرف على سعراته الحرارية.
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>- بالفيديو.. تمارين لتخسيس البطن خلال أسابيع قليلة