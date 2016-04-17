مدرب الأهلي يكشف ماذا فعل مارتن يول مع إيفونا لعلاج ' إهدار الفرص '

قال أسامة عرابي مدرب الأهلي إن سبب إهدار ماليك إيفونا مهاجم الفريق للانفرادات هو عدم التركيز.

وشارك إيفونا كبديل في مواجهة إنبي التي انتصر فيها الأهلي 2-0 وأهدر أكثر من انفراد بحارس الفريق البترولي.

وأضاف عرابي عبر قناة الحياة2 "إيفونا هداف قدير ومن أكثر المسجلين في الفريق، يملك مقومات هائلة وكل المباريات التي شارك فيها مع الجابون سجل خلالها".

وتابع "مع اندفاع إنبي ترك مساحات ولهذا اعتمدنا على إيفونا وسرعته ووصل بالفعل للمرمى لكن قلة التركيز وراء إهداره الفرص.. ربما أنه دخل وكان يريد المشاركة أساسيا فهذا أقل من تركيزه".

وكشف عرابي على تخصيص مارتن يول المدير الفني للأهلي وقتا بعد مران الفريق لماليك إيفونا.

وأشار "مارتن يول يضع في حسبانه جيدا ما ينقص كل لاعب، ولهذا عقب المران اجتمعنا نحن الجهاز الفني لمدة 20 دقيقة وعملنا مع إيفونا على كيفية استغلال الانفرادات".

وأردف "الجهاز قام بعمل كبير مع إيفونا وأحمد حمدي على المرمى.. وسنتابع مدى تطوره في المباريات المقبلة".

وأتم "بالطبع نحتاج قدراته هو لاعب قدير ومن أهم المهاجمين".