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خالد عبد العزيز: وزارة الرياضة لا تشغل بالها بما يحدث لاتحاد الكرة

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خالد عبد العزيز: وزارة الرياضة لا تشغل بالها بما يحدث لاتحاد الكرة خالد عبد العزيز: وزارة الرياضة لا تشغل بالها بما يحدث لاتحاد الكرة

أكد خالد عبد العزيز وزير الرياضة عدم انشغال الوزارة بما يحدث لاتحاد الكرة المصري.

محكمة القضاء الإداري قررت حل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام يوم 27 مارس الماضي. ليتقدم الاتحاد باستشكالين ضد حكم الحل، الأول في القضاء الإداري والثاني في المحكمة الإدارية العليا.

وقررت محكمة القضاء تأجيل النظر في الاستشكال ليوم 24 أبريل الحالي. (طالع التفاصيل)

وقال خالد عبد العزيز: "وزارة الرياضة لا تشغل بالها بما يحدث لاتحاد الكرة".

وأوضح "لا يوجد أي مأزق. حاليا الاتحاد يتخذ إجراءاته القانونية. عندما تنتهي سنتخذ قرارنا".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 " نحن نعلم القرار الذي سنتخذه في حالة قبول أو رفض قرار الحل بشكل نهائي".

وأكمل حديثه قائلا: "الموضوع أخذ أكبر من حجمه. لا يوجد أي مأزق في اتحاد الكرة".

وأتم "الوزارة ستتخذ القرار بمجرد نهاية الإجراءات القانونية مثل ما حدث لمجلس الأهلي".

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