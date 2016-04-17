عرابي يوضح لماذا لا يشارك متعب مع الأهلي

يرى أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية أن محمد النني لاعب وسط أرسنال تفوق على معظم لاعبي الدوري الإنجليزي الجدد في شيئا ما.

النني انتقل إلى أرسنال منتصف يناير الماضي، وثبت نفسه في التشكيل الأساسي للمدفعجية بعد شهر ونصف.

وقال ميدو في اطار تحليله لمباراة أرسنال وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي يوم الأحد: "ما حققه النني مع أرسنال حتى الآن أكثر من ممتاز".

وأضاف "أي لاعب جديد ينضم لأحد الفرق الكبرى في الدوري الإنجليزي يعتبر أن الأشهر الستة الأولى في مشواره فترة معايشة وتعارف على أجواء هذه المسابقة القوية، لكن النني اختلف عن الجميع وأثبت نفسه سريعا".

"تاسع" أعظم لاعب في تاريخ أرسنال لـ في الجول: التحدي الأصعب قادم على النني

ويعتقد لاعب أياكس ومارسيليا وتوتنام السابق أن ما يقدمه النني حاليا مع أرسنال يعتبر بمثابة أرضية جيدة للموسم المقبل مع أرسنال.

لاعب المقاولون العرب السابق لعب المباراة الخامسة على التوالي من أصل 6 لعبها في الدوري الإنجليزي بشكل أساسي مع فريقه الذي تعادل كريستال بالاس 1-1 ضمن الجولة 34 من البطولة.

بالفيديو – نهاية الحلم.. النني يشارك في تعادل أرسنال الكارثي أمام كريستال

فيما تعد مباراة كريستال بالاس هي الـ11 للنني مع أرسنال منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الشتوية قادما من بازل.

بالفيديو – ملخص ما قدمه النني في تعادل أرسنال أمام بالاس