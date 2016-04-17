أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ارتفاع شهداء الشرطة في حادث كنيسة الإسكندرية إلى 7 بينهم 3 سيدات -
تعليق أبو تريكة على تفجير كنيسة طنطا -
تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يترأس حاليا اجتماع مجلس الدفاع الوطني بشأن حادثي طنطا والإسكندرية -
«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عرابي يوضح لماذا لا يشارك متعب مع الأهلي

Google+ Print
عرابي يوضح لماذا لا يشارك متعب مع الأهلي عرابي يوضح لماذا لا يشارك متعب مع الأهلي

يرى أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية أن محمد النني لاعب وسط أرسنال تفوق على معظم لاعبي الدوري الإنجليزي الجدد في شيئا ما.

النني انتقل إلى أرسنال منتصف يناير الماضي، وثبت نفسه في التشكيل الأساسي للمدفعجية بعد شهر ونصف.

وقال ميدو في اطار تحليله لمباراة أرسنال وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي يوم الأحد: "ما حققه النني مع أرسنال حتى الآن أكثر من ممتاز".

وأضاف "أي لاعب جديد ينضم لأحد الفرق الكبرى في الدوري الإنجليزي يعتبر أن الأشهر الستة الأولى في مشواره فترة معايشة وتعارف على أجواء هذه المسابقة القوية، لكن النني اختلف عن الجميع وأثبت نفسه سريعا".

"تاسع" أعظم لاعب في تاريخ أرسنال لـ في الجول: التحدي الأصعب قادم على النني

ويعتقد لاعب أياكس ومارسيليا وتوتنام السابق أن ما يقدمه النني حاليا مع أرسنال يعتبر بمثابة أرضية جيدة للموسم المقبل مع أرسنال.

لاعب المقاولون العرب السابق لعب المباراة الخامسة على التوالي من أصل 6 لعبها في الدوري الإنجليزي بشكل أساسي مع فريقه الذي تعادل كريستال بالاس 1-1 ضمن الجولة 34 من البطولة.

بالفيديو – نهاية الحلم.. النني يشارك في تعادل أرسنال الكارثي أمام كريستال

فيما تعد مباراة كريستال بالاس هي الـ11 للنني مع أرسنال منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الشتوية قادما من بازل.

بالفيديو – ملخص ما قدمه النني في تعادل أرسنال أمام بالاس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية