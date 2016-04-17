"علوش" يدعو مقاتلى المعارضة السورية لتصعيد الهجمات "دفاعًا عن النفس"

دعا محمد علوش، المفاوض البارز بالمعارضة السورية - ممثلا لجماعة جيش الإسلام - مقاتلى المعارضة اليوم الأحد، للرد على ما وصفها بهجمات الجيش السورى على المدنيين.

وقال علوش لتلفزيون العربية الحدث: "أنا أقول يجب أن يكون الرد رادعًا حتى لا يفكر النظام فى الاعتداء على المدنيين والآمنين خلال تصعيده."

وأضاف المفاوض البارز بالمعارضة السورية: "لا أعتقد أن هذه دعوة لتصعيد العنف.. هذه دعوة للدفاع عن النفس لا أكثر ولا أقل."

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