التحالف الدولى ضد "داعش": نحضر لـ"هجوم نهائى" ضد التنظيم فى الرقة بسوريا

>أكد المتحدث باسم التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" الكولونيل ستيف وارن أن التحالف يحضر لشن "هجوم نهائي" على معقل التنظيم فى مدينة الرقة بسوريا، مشيرا إلى أن الغارات الجوية للتحالف أسفرت عن مقتل 25 ألفا من مقاتلى التنظيم حتى الآن.

وقال وارن - خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، وأذاعتها على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد - إن الغارات الجوية المتكررة على حقول النفط التى يسيطر عليها "داعش" قلصت قدرة التنظيم بشكل كبير على كسب ملايين الدولارات كل يوم من بيع النفط فى السوق السوداء ودفع الأموال لمقاتليه، مؤكدا أن التحالف يحضر لشن هجوم نهائى على معقل التنظيم فى مدينة الرقة الواقعة شمالى سوريا.

وأشار إلى أن الغارات الجوية التى يشنها التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" أدت إلى مقتل أكثر من 25 ألفا من عناصر التنظيم منذ بدء عمليات التحالف قبل 20 شهرا، موضحا أن الحملة التى تقودها الولايات المتحدة وتشارك فيها دول غربية وعربية عدة أدت إلى تقليل عدد مقاتلى "داعش" فى مناطق سيطرته إلى النصف، كما قتلت أعدادا كبيرة من قاداته.