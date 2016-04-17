المعارضة السورية: لن تستمر فى التفاوض إذا واصلت الحكومة هجماتها

>دعا أسعد الزعبى رئيس وفد المعارضة السورية لمفاوضات السلام فصائل المعارضة، للرد على هجمات الجيش السورى، متهما القوات الحكومية باستغلال الهدنة لاستعادة السيطرة على أراض.

وفى رسالة عبر الانترنت لمقاتلى المعارضة قال إنه لن يواصل المفاوضات المنعقدة فى جنيف إلى ما لا نهاية إذا لم يتحقق تقدم فيما يتصل بمطلب الرئيسى للمعارضة بخصوص الانتقال السياسى فى سوريا بدون الرئيس بشار الأسد. ولم يحدد الزعبى موعدا نهائيا لهذا الأمر.

وقال "نحن لن نظل نفاوض بشكل فلكى أو مفتوح، وأضاف أنه إذا استهدف مقاتلو المعارضة بصاروخ فإن عليهم الرد بعشرات الصواريخ واستغلال الهدنة كما يفعل النظام، ويتهم مقاتلو المعارضة الهيئة العليا للمفاوضات التى ينتمى لها الزعبى بالانفصال عن التطورات على الأرض.

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