أخبار سوريا اليوم.. حلب تتعرض لقصف جوى من القوات الحكومية

أخبار سوريا اليوم

تناولت أخبار سوريا اليوم تحذير عضو مجموعة "مؤتمر القاهرة" جهاد المقدسى من فشل المفاوضات السورية حال اتخاذ وفد الحكومة موقفا صارما، فيما ألقت أخبار سوريا اليوم الضوء على نية الحكومة الأمريكية توسيع حملتها العسكرية ضد "داعش" فى سوريا.>أعلن عضو مجموعة "مؤتمر القاهرة" جهاد المقدسى أن جولة المفاوضات السورية الراهنة فى جنيف قد تفشل وتتوقف قبل موعدها إذا اتخذ وفدا الحكومة واللجنة العليا للمفاوضات موقفا صارما.ويرى جهاد المقدسى أن على موسكو دفع دمشق إلى موقف أكثر فعالية فى مفاوضات جنيف لأن الوقت قارب على الانتهاء.

وقال المقدسى: "نحن نتعطش إلى خطوات من موسكو لإقناع النظام، لدفعه إلى العمل الجدى تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولى 2254، لإظهار المبادرة فى العملية. الحكومة تثق بموسكو ولذلك من الضرورى أن تتحدث موسكو معها وتقنعها بالمشاركة بدل الاكتفاء بالمناظرات العامة. أعتقد أن الوقت قارب على الانتهاء، وحانت لحظة بدء العمل لتحديد الانتقال السياسى، وكيف سنساعد العملية لإنقاذ سوريا".

أخبار سوريا اليوم

>أعلن عضو المكتب التنفيذى لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطى والناطق الرسمى باسمها منذر خدام استقالته من الهيئة، تزامنا مع الجولة الثالثة من المفاوضات السورية فى جنيف.وقال خدام فى تصريح لصحيفة "الوطن" السورية: " لم أعد متحدثا باسم هيئة التنسيق، فقد تركت الهيئة"... " جرى ذلك منذ نحو أسبوع، ولكن لم أعلن ذلك للإعلام حتى لا يستغل ضد هيئة التنسيق".

فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الأحد عن نية الحكومة الأمريكية توسيع حملتها العسكرية ضد "داعش" فى سوريا والعراق. وبحسب الصحيفة، قال مصدر فى البنتاغون الأمريكى " تستعد الإدارة الأمريكية إرسال العشرات من مقاتلى الوحدات الخاصة إلى سوريا، لتبلغ 200 عنصر بمن فيهم 50 عنصرا تم إرسالهم سابقا، وذلك فى إطار استراتيجيتها لمساعدة القوات المحلية بتقديم الاستشارة فى الحرب ضد داعش".

ميدانيا شن الطيران السورى غارات جوية، على مناطق خاضعة للمعارضة فى حلب، اليوم السبت، ردا على إطلاق المعارضة صواريخ على مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية، فى تصعيد للعنف بشمال سوريا يقوض اتفاق الهدنة.

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