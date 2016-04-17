مصرع وإصابة 21 شخصا فى تجدد للصراعات القبلية بشرق دارفور

>لقى 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 9 آخرين فى اشتباكات قبلية عنيفة اندلعت اليوم الأحد بين قبيلتى "الرزيقات"، "والمعاليا" بولاية شرق دارفور -غرب السودان .

وقال مصدر مسئول-للموقع الإخبارى "سودان تربيون" مساء اليوم-إن مجموعة مسلحة من قبيلة "الرزيقات"، نصبت كمينا لمجموعة من قبيلة "المعاليا" كانت تتتبع آثار أبل مسروقة عند منطقة "خور طعان"، بمحلية ياسين فى ولاية شرق دارفور.

وأكد المصدر، مقتل 7 من مسلحى المعاليا، و5 من مسلحى الرزيقات، إلى جانب إصابة 9 آخرين، كما تم تدمير سيارتى دفع رباعى "لاندكروزر" تتبعان لمسلحى قبيلة المعاليا.

وبحسب المصدر، فإن حكومة ولاية جنوب دارفور دفعت بقوات عسكرية على نحو عاجل إلى موقع الحادث نتيجة لقربها من موقع الاشتباك الذى يبعد حوالى 35 كلم شرقى مدينة "نيالا"- عاصمة ولاية جنوب دارفور- فى محاولة للسيطرة على الأوضاع الأمنية قبل وصول تعزيزات عسكرية من ولاية شرق دارفور، مؤكدا أنه تم احتواء الموقف.

وطالب المصدر، حكومتى ولاية شرق وجنوب دارفور باتخاذ قرارات فورية لحسم حالات الانفلات الأمنى الذى يحدث بين الوقت والآخر قبل أن تؤدى إلى تجدد المواجهات بين القبيلتين.

وتجدر الإشارة، إلى أن الصراع التاريخى بين قبيلتى "الرزيقات" و"المعاليا"، يعود إلى عام 1966 بسبب نزاع حول ملكية أراض "حاكورة"، حيث وقعت عدة صدامات بين القبيلتين راح ضحيتها ألاف القتلى والمشردين، كان آخرها فى مايو 2015 وفشلت عدة مؤتمرات صلح، أشهرها مؤتمر مروى العام الماضى .