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العليا للانتخابات: لا نية لمد فترة التصويت بدائرة توفيق عكاشة فى الدقهلية

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العليا للانتخابات: لا نية لمد فترة التصويت بدائرة توفيق عكاشة فى الدقهلية العليا للانتخابات: لا نية لمد فترة التصويت بدائرة توفيق عكاشة فى الدقهلية
صرح مصدر، باللجنة العليا للانتخابات، بمحافظة الدقهلية، بأنه لانية لمد فترة التصويت فى الانتخابات التكميلية على دائرة توفيق عكاشة، بدائرة طلخا ونبروه، وأنه فى حال وجود طوابير أمام أى لجنة، ينتظر القاضى المشرف على اللجنة، حتى ينتهى الحضور من الإدلاء بأصواتهم، ومن ثم يتم غلق اللجنة حتى لو تأخر قليلا.

وقد زاد الإقبال فى الساعات الأخيرة من اليوم الثانى فى الانتخابات التكميلية بالدائرة الرابعة، بمركزى طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، لاختيار بديل توفيق عكاشة، بعدما شهدت معظم لجان الدائرة وعددها 174 لجنة، إحجاما من الناخبين وانخفاض مستوى التصويت.

وتصدرت السيدات المشهد الانتخابى الأخير، حيث اصطفت عشرات السيدات فى طوابير أمام لجان الاقتراع، واصطحبن أبناءهن، حيث تسود أجواء هادئة فى سائر اللجان.

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت غضبة شعبية، وثار الآلاف من أبناء دائرة توفيق عكاشة، بمركزى طلخا ونبروه، ضد لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة، ونظموا ضده عدة وقفات احتجاجية، ووصل الأمر لتنظيم حملة أسموها تمرد لسحب الثقة منه، وإسقاط عضويته فى البرلمان، خلال الأسابيع الماضية، وأعلن مجلس النواب إسقاط عضويته ليصبح المقعد شاغرا.

وتضم الدائرة 3 مقاعد يشغلها بسام فليلفل نائب مستقل، وفؤاد بدراوى نائب مستقل، وفى إنتظار إعلان النائب الفائر بالمقعد الثالث بعد انتخابات أمس السبت واليوم الأحد.


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