بالصور.. إحباط تهريب نصف مليون جنيه داخل "محشى" بمطار برج العرب

أحبطت مصلحة الموانئ، اليوم الأحد، برئاسة اللواء حسام نصر مدير الإدارة العامة لمصلحة الموانئ، محاولة مواطن تهريب نصف مليون جنيه داخل "محشى كرنب".

واعترف المتهم، أمام أجهزة الأمن بإشراف اللواء هشام البستاوى مساعد وزير الداخلية للمنافذ، أنه كان مسافرًا للكويت عبر مطار برج العرب، وحاول تهريب 500 ألف جنيه، فاختمرت فى ذهنه فكرة وضع الأموال داخل "صوابع محشى" لتهريبه للخارج، إلا أن يقظة الخدمات الأمنية حالت دون تمرير الأموال.

يأتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية، بتشديد الخدمات الأمنية بالموانئ والمنافذ.

- مصدر أمنى: سمسار وراء الهجرة غير الشرعية للشباب بالإسكندرية مقابل 1500 دولار