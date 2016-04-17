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ظاهرة غريبة من نوعها.. باكستانيون يدمنون «تدخين العقارب»

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ظاهرة غريبة من نوعها.. باكستانيون يدمنون «تدخين العقارب» ظاهرة غريبة من نوعها.. باكستانيون يدمنون «تدخين العقارب»

 

عقرب – أرشيفية

أدمن أهل منطقة بيشاور في باكستان، على تدخين العقارب بعد حرقها واستنشاق دخانها.

قال سوهبات خان “74 عامًا”، إنه يدخن العقارب منذ أن كان عمره 20 عامًا، وجهه شاحب وعيونه حمراء جدًا، ويتذكر جيدًا بحثه بجنون عن العقارب حول منزله، ويقول إنه أسوأ أنواع الإدمان، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وأضاف “خان” أن تجهيز العقرب يحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت، فالعقرب الميت يجفف أولًا في أشعة الشمس، أو على نار الحطب إن كان لا يزال حيًا.

ثم يستنشق الدخان المتصاعد من نار حرق العقرب، وعلى حد قوله فإن الذيل هو ما يسعى إلى استنشاق دخانه، بسبب احتوائه على السم. بعض الأشخاص يقومون بخلط بقايا الذيل مع الحشيش والتبغ في سيجارة واحدة للوصول إلى نشوة أعلى.

وشاعت هذه العادة في الهند أيضًا، إلا أنهم مدمنون على “لسعة المتعة”، ويدفعون ما بين 100 إلى 150 روبية هندية لكل لدغة عقرب.

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