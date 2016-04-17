تقرير في الجول - لماذا لا ينصح ديمكليس أجويرو كما فعل مع ميسي؟

تحدث والتر ساباتيني المدير الرياضي لروما عن موقف ناديه من رفض المشاركة في حملة رد حقوق ريجيني المواطن الإيطالي المقتول في مصر، بسبب لاعبه محمد صلاح.

وكانت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي قد ألزمت الفرق الإيطالية في الدرجة الأولى والثانية برفع لافتات تطالب بكشف حقيقة مقتل ريجيني في مصر. "طالع التفاصيل"

وزعم هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الاتحاد الإيطالي لكرة أعفى روما من المشاركة في الحملة حفاظا على مشاعر صلاح. ( اقرأ تصريحاته )

وقال ساباتيني لصحيفة "لا روبابليكا": "يتضامن روما مع كل المبادرات التي يتم الإعلان عنها، لأننا نتشارك في نفس الشعور في هذه القضية".

وتابع "هناك محاولات للتلاعب بالأمر نيابة عن صلاح، رغم أنه لم يقم بأي سلوك خاطئ".

وأتم "لن نسمح بالدفع بصلاح في هذا الموقف، فهو شخص جيد وسنكون دائما مستعدين لحمايته".

وانتشرت أنباء في الأيام الأخيرة حول رغبة صلاح في فسخ تعاقده مع روما بسبب عدم موافقته على رفع تلك اللافتة التي تطالب بكشف الحقيقة في مقتل ريجيني.

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