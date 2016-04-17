الشاعر عماد حسن: المال يتحكم بالغناء الآن..والشباب يسمع «الأجنبى» لسوء ما يُقدم

كتبت – إنجي لطفي

قال الشاعر الغنائي عماد حسن، في حواره ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة سي بي سي، إنه سعيد بارتباط اسمه بأعمال غنائية قوية، موضحًا أنه يستمتع بما يقدمه خاصة وأنه يمتع الناس معه.

وأضاف “حسن”، أن الأغنية لو كانت بهدف المال فهذا موضوع أخر لأن الأغاني لن تعيش ولن تؤثر في الناس وأنه يرى الأغنية الآن شبه مُنتج وأصبحت سلعة، مشيرًا إلى أنه عندما كان يقدم أغنيات بدون رجال أعمال ومنتجين كان الوضع أفضل كثيرًا.

وأكد “حسن”: ‘‘أن أغنية إنساني لسميرة سعيد من أجمل الأغنيات التي كتبتها لها وهي صديقتي وأنا وقتي محدود وعملت بنصيحة أبي وصممت على وجود عمل لي وأعمل الآن في شركة تكرير بترول وكليتي العلوم كان لها فضل كبير لتنمية موهبتي وكان يوسف عز الدين عيسى الكاتب والروائي معي وأنا لم أتعود على البحث عن منصب أو هيبة’’.

وأضح :‘‘ أنا وقتي محدود لذا فهذا كان سببًا لابتعادي قليلًا عن الساحة الفترة الماضية وأنا لدي أصدقاء كثر في الوسط الفني والإنتاج يبحث اليوم عن الشباب الصغير حتى لا يحصلون على مال كثير وهذا سواء الملحن الصغير أو الشاعر أي أن الفلوس هي التي تتحكم في الغناء الآن كما أني أحب العمل الاجتماعي وأهتم به وهو ما جعلني أيضا ابتعد عن الساحة قليلًا’’.

واستكمل الشاعر الغنائي قوله : ‘‘يجب أن يكون هناك تجربة للشاعر حتى يتخرج شئ يمس قلب الناس وتؤثر فيهم سواء كانت تجربة خاسرة أو ناجحة وهذه هي الشطارة التي تكمن في التفاعل مع التجربة وأنا عشت تجربة مع صديقي لأنقلها في كلمات أغنية لهاني شاكر والأغنية تليق على المطرب لذا قدمت أغنية سعيدة ومبهجة لراغب علامة أما هاني شاكر فيليق به الوجع الصادق’’.

وتابع الشاعر: ‘‘أغنية غلطة وندمان عليها لهاني شاكر كانت كبرياء كبير وعزة نفس مهمة والمنتجين يعلمون أن كبريائي وعزة نفسي عالية جدًا ولن أذهب لأحد وأعرض عليه عملي والشئ الصادق يخرج في أي وقت وانا مع أي نوع من الفن ولكن شرط أن يأخذ كل فن مكانه الصحيح لأن التنويع مطلوب ولكن لا يمكن أن يسيطر نوع واحد فقط من الأغاني على الشارع’’.

وصرح أن “الغناء فن ورقي وشئ جميل وأنا تعاونت مع محمد منير وقدم لي أغاني أفلام وكان في فيلم شبابي والآن لا أجد أغاني للاطفال ولا أهتمام بهذه النوعية من الغناء وأنا ابني يسمع أجنبي ويغني لكنه لا يغني الشرقي لأنه لا يعجبه ويسمع مهرجانات ولكن للفرفشة وهذا الجيل متمرد ويسمع الأجنبي لأنه غير معجب بما يُقدم الآن’’.

وأشار إلى أن : ‘‘المشكلة أن الأغنية بيد المنتج والفنان لا يريد خسارة المنتج لأن هذا عمله ولا يوجد لديه مصدرة رزق أخر وكل جيل به شعراء جيدين ويحاربون ويكتبون كلمات رائعة وأتابع كل من بعد جيلي وسعيد بهم ويجب أن ندعمهم ونساعدهم ونقف بجانبهم’’.

وتحدث عن حياته الشخصية، وقال :‘‘زوجتي هي سر جمال حياتي وكتبت لها أشعار كثيرة وهي متذوقة جدًا للفن وصوتها جميل ومنزلي كله فنانين وياسمين ابنتي كانت تغني في الأوبرا وفي الخارج بمسابقات غنائية عالمية والآن توقفت وهي تعيش في ألمانيا وابني يغني غربي رغم أن صوته في الشرقي بمنتهى الجمال وأجهز أغنية جديدة للفنانية جنات في ألبومها الجديد’’.