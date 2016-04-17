أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ارتفاع شهداء الشرطة في حادث كنيسة الإسكندرية إلى 7 بينهم 3 سيدات -
تعليق أبو تريكة على تفجير كنيسة طنطا -
تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يترأس حاليا اجتماع مجلس الدفاع الوطني بشأن حادثي طنطا والإسكندرية -
«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

طالبة تعتدى على زميلتها بـ"موس" فى الإسماعيلية

Google+ Print
طالبة تعتدى على زميلتها بـ"موس" فى الإسماعيلية طالبة تعتدى على زميلتها بـ"موس" فى الإسماعيلية
تعدت طالبة بالصف الثانى التجارى بمدرسة أبو عطوة بالإسماعيلية، على زميلتها بـ"موس" شفرة وأحدثت إصابة فى وجهها بسبب محاولة الوقيعة بينها وبين خطيبها.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد إبراهيم صدقى مأمور مركز الإسماعيلية يفيد بتلقيه بلاغًا من ولى أمر الطالبة "فاطمة.م.ح"، طالبة بمدرسة أبو عطوة الثانوية التجارية، يقول فى بلاغه أن ابنتها أصيبت بجرح فى الوجه، نتيجة تعدى زميلتها عليها بـ"موس" شفرة.

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، ضم الرائد محمود رحيل رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، ومعاونه النقيب محمد أسامة ومحمد جبر وأحمد الطحاوى معاونى المباحث لكشف حقيقة الواقعة.

وبسؤال المصابة اتهمت زميلتها "شيماء.م.ع"، 17 سنة، طالبة بمدرسة أبوعطوة الثانوية التجارية بأنها اعتدت عليها بآلة حادة على وجهها، مما أحدث جرح بالوجه.

وبسؤال المتهمة أقرت بأنها تعدت على المصابة، بسبب تدخلها فى شئونها الشخصية والوقيعة بينها وبين خطيبها أكثر من مرة، بالرغم من تحذيرها من قبل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


>بالصور.. طالب يعتدى على زميله بسلاح أبيض داخل مدرسة ويصيبه ب20غرز بالدقهلية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365