طالبة تعتدى على زميلتها بـ"موس" فى الإسماعيلية

تعدت طالبة بالصف الثانى التجارى بمدرسة أبو عطوة بالإسماعيلية، على زميلتها بـ"موس" شفرة وأحدثت إصابة فى وجهها بسبب محاولة الوقيعة بينها وبين خطيبها.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد إبراهيم صدقى مأمور مركز الإسماعيلية يفيد بتلقيه بلاغًا من ولى أمر الطالبة "فاطمة.م.ح"، طالبة بمدرسة أبو عطوة الثانوية التجارية، يقول فى بلاغه أن ابنتها أصيبت بجرح فى الوجه، نتيجة تعدى زميلتها عليها بـ"موس" شفرة.

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، ضم الرائد محمود رحيل رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، ومعاونه النقيب محمد أسامة ومحمد جبر وأحمد الطحاوى معاونى المباحث لكشف حقيقة الواقعة.

وبسؤال المصابة اتهمت زميلتها "شيماء.م.ع"، 17 سنة، طالبة بمدرسة أبوعطوة الثانوية التجارية بأنها اعتدت عليها بآلة حادة على وجهها، مما أحدث جرح بالوجه.

وبسؤال المتهمة أقرت بأنها تعدت على المصابة، بسبب تدخلها فى شئونها الشخصية والوقيعة بينها وبين خطيبها أكثر من مرة، بالرغم من تحذيرها من قبل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بالصور.. طالب يعتدى على زميله بسلاح أبيض داخل مدرسة ويصيبه ب20غرز بالدقهلية