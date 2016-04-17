مدرب وست هام: فعلنا كل شيء من أجل الفوز.. المباراة سرقت مننا

أبدى سلافين بيليتش مدرب وست هام امتعاضه لتعادل فريقه أمام مضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2-2، بالدوري وأوضح أن فريقه قد فعل كل شيء من أجل الفوز.

وكان ليستر سيتي قد تعادل مع ضيفه وست هام بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة شهدت طرد جيمي فاردي مهاجم الثعالب.

وصرح مدرب وست هام عقب المباراة لشبكة (سكاي سبورتس) "لقد سرقنا، فعلنا كل شيء كافي من أجل الفوز، قبل أخر خمسة ثواني المباراة تبدل حالها، لم تكن كرة نجولو كانتي ركلة جزاء، ربما شعر الحكم بالضغط بسبب الجماهير شعرت به، على الجانب الأخر ليستر محقا لم تكن ركلة جزاء".

وأضاف "أظهرنا الشخصية والجودة، حتى في الشوط الأول، سجلوا من هجمة مرتدة لكننا لم نخسر تماسكنا، قدمنا مباراة جيدة في الشوط الثاني وبالمرتدات وبعد أم تعادلنا لم نتوقف عن محاولة تسجيل الهدف الثاني".

وأتم "أرون كريسويل سجل الهدف الثاني وحدث ما حدث، فعلنا ما يتطلبه الأمر للفوز بالمباراة وكنا نستحق الفوز بها".

ويحتل ليستر سيتي المركز الأول برصيد 73 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز السادس برصيد 53 نقطة.