القبض على عاطل هارب من 12 حكما قضائيا فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على عاطل هارب من 12 حكما قضائيا بالقنطرة غرب.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بالقبض على المتهم "إسماعيل .ح .ع" 46 سنة، عاطل، مقيم أبوخليفة دائرة مركز القنطرة غرب، مطلوب التنفيذ عليه فى (12) حكما قضائيا بلغ إجمالى مدة العقوبة فيهم الحبس 7 سـنوات فى قضايا "تبديد".

تم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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