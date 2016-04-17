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بالفيديو - احكم بنفسك.. هل قصد حارس ساسولو إحراز الهدف في مرماه؟

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بالفيديو - احكم بنفسك.. هل قصد حارس ساسولو إحراز الهدف في مرماه؟ بالفيديو - احكم بنفسك.. هل قصد حارس ساسولو إحراز الهدف في مرماه؟

أثار هدف فيورنتينا الثالث في مرمى ساسولو تعجب كل الحضور بالملعب وأمام شاشات التلفيزيون.

فيورنتينا فاز على ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي.

مدافع ساسولو أعاد الكرة لأندريا كوسينجلي حارس الفريق حين كانت النتيجة تشير لتقدم الفيولا بهدفين مقابل هدف قبل 7 دقائق من النهاية، إلا أن كوسينجلي بدلا من أن يمررها للمدافع الآخر، أودعها في مرماه بطريقة غريبة وكأنه يقصد ذلك!

فوز فيورنتينا رفع رصيدهم للنقطة الـ 59 في المركز الخامس، في حينم تجمد رصيد ساسولو عند النقطة الـ 48 في المركز السابع.

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فيديو اليوم السابع

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