السجن 15 سنة لمتهمين قتلا شخصا فى خصومة ثأرية بمركز دار السلام بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين "على.م.م" و"عاطف.أ.أ" بالسجن 15 عاما، بتهمة قتل المجنى عليه "أحمد.م.ن" بأن أطلقا عليه الأعيرة النارية من سلاح آلى بمركز دار السلام، بسبب خصومة ثأرية بين الطرفين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بمركز دار السلام عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل المجنى عليه بع إصابته بطلقات نارية بدائرة المركز، وتم نقله للمستشفى جثة هامدة.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين الطرفين، حيث ترصدا المجنى عليه، وفى أحد الأماكن أطلقا عليه النار من أسلحة آلية كانت بحوزتهما وفرا هاربين.

وتمكن ضباط مركز دار السلام من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

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