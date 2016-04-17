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تنفيذ 397 حكما وضبط 69 هاربا من أحكام قضائية بالإسماعيلية فى حملة أمنية

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تنفيذ 397 حكما وضبط 69 هاربا من أحكام قضائية بالإسماعيلية فى حملة أمنية تنفيذ 397 حكما وضبط 69 هاربا من أحكام قضائية بالإسماعيلية فى حملة أمنية
شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 397 حكمًا متنوعًا منها 245 حكمًا جزئيًا و66 حكم غرامات، 65 حكم سايرة و4 أحكام جنائية و7 أحكام مخالفات و10 أحكام مستأنفة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 69 متهمًا محكومًا عليه، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.


>- تنفيذ 394 حكمًا وضبط 70 هاربًا من أحكام قضائية بالإسماعيلية

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