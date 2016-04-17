حريق فى منزل خلف مسجد النفيس فى دمياط وإصابة سيدة ونجلها

نشب حريق هائل، منذ قليل، فى منزل خلف مسجد النفيس بمدينة دمياط، وتم إخطار العميد محمد صبحى مدير الحماية المدنية بدمياط.

وانتقلت قوة من رجال الإطفاء بقيادة العقيد معتز سلامة رئيس قسم الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب فى سندرة لتخزين الانتريهات، وامتدت السنة النيران إلى الطابقين الثانى والثالث، وتمت السيطرة على الحريق.

وتسبب الحريق فى إصابة فتحيه إبراهيم البيلى، ونجلها محمد ناصر حلمى حسان من سكان العقار، حيث قفزا من الدور الثانى وأصيبا بحروق وجروح وكسور متفرقة، ونقلهما الأهالى إلى المستشفى لتلقى العلاج.

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