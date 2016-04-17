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بالصور.. ضبط مزارع وعاطل بحوزتهما 210 طرب حشيش وبندقية خرطوش بمطروح

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بالصور.. ضبط مزارع وعاطل بحوزتهما 210 طرب حشيش وبندقية خرطوش بمطروح بالصور.. ضبط مزارع وعاطل بحوزتهما 210 طرب حشيش وبندقية خرطوش بمطروح
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع مطروح، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح، من ضبط مزارع وعاطل بحوزتهما 210 طرب حشيش وبندقية خرطوش.

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إن معلومات وردت حول قيام "عبد المالك ف ف م"- مواليد 1984 عاطل، مقيم زاوية الشيخ، بمدينة برانى- و"يوسف م م د " مواليد 1979 مزارع، مقيم فى ذات العنوان- بالاتجار فى المواد المخدرة، على نطاق واسع علانية بالأماكن العامة بدائرة قسم برانى، خاصة مخدر الحشيش.

وأضاف بأنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بأحد الأكمنة المعدة لهم أمام سور مطار برانى الجديد، من ناحية مدخل قرية أبو كويلة، على طريق السلوم الدولى، أثناء استقلالهما السيارة رقم 8847 ج ه د، ماركة تويوتا بك أب ملك وقيادة الأول وبرفقته الثانى وبحوزتهم 210 طرب من مخدر الحشيش بإجمالى 22,50 كيلوجرام، وضبط بندقية خرطوش أسبانى الصنع بروحين تحمل رقم 5431.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار فيه والبندقية الخرطوش المضبوطة بقصد الدفاع والسيارة لنقل وترويج المخدرات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح وجارِ العرض على النيابة العامة.

ضبط مزارع وعاطل بحوزتهما 210 طرب حشيش وبندقية خرطوش بمطروح (1)

ضبط مزارع وعاطل بحوزتهما 210 طرب حشيش وبندقية خرطوش بمطروح (3)

ضبط مزارع وعاطل بحوزتهما 210 طرب حشيش وبندقية خرطوش بمطروح (4)


>- ضبط طربة حشيش بعد تخلص عاطل منها أثناء هروبه من الأمن فى مطروح

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