صور.. افتتاح المتحف العالمي للفنان تشارلي شابلن في سويسرا

افتتح المتحف العالمي للفنان الكوميدي شالي شابلن في سويسرا، تزامنًا مع إحياء الذكرى السنوية السابعة والعشرين بعد المائة لولادته.

وقادت مبادرة إنشاء متحف”The Chaplin’s World museum” مجموعة متاحف جريفان التي أعطت للمتحف اسم “عالم شابلن بعيون جريفان”.

ويقع المتحف في المنطقة التي عاش فيها شابلن مع زوجته وأطفالهما، يتألف من قسمين، أولهما الدار التى تم ترميمها وعاش فيها الفنان، بينما الثاني المقام في مبني منفصل جاء على شكل أستوديو هوليوودي حيث سيتاح للزائر استكشاف عالم شابلن.