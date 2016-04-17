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طارق عامر لـ"اليوم السابع": نعقد لقاءات مع صناديق استثمار أمريكية بنيويورك

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طارق عامر لـ"اليوم السابع": نعقد لقاءات مع صناديق استثمار أمريكية بنيويورك طارق عامر لـ"اليوم السابع": نعقد لقاءات مع صناديق استثمار أمريكية بنيويورك

كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيلتقى عددًا من صناديق الاستثمار فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى لقاءات ستعقد فى العاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، نيويورك، خلال اليومين القادمين.

وقال طارق عامر، إن اللقاءات تأتى فى إطار شرح البرامج الاقتصادية والآليات التى أعدها البنك المركزى المصرى للمستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن اللقاءات ستكون بحضوره ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ورامى أبو النجا، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى.

وعقد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، عدة اجتماعات بمجلس محافظى ووزراء المالية بمقر صندوق النقد الدولى بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، وعدة لقاءات مع مسؤولين دوليين، على مدار اليوم الثانى لفعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى، ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات، الموضوعات المتعلقة بالسياسة النقدية، وبرنامج الاقتصادى والاجتماعى.

وعقد وفد البنك المركزى المصرى، عدة اجتماعات رسمية مغلقة مكثفة مع مسؤولين بصندوق النقد الدولى ومحافظى بنوك مركزية ووزراء مالية لعدة دول، فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويحضر الاجتماعات المغلقة من البنك المركزى المصرى، طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ورامى أبو النجا، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، وعمرو الجارحى، وزير المالية، وصلا قبل أيام، إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، للمشاركة فى فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، بحضور العديد من قادة الاقتصاد ومحافظى البنوك المركزية العالمية.

ويترأس طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، بعثة أمام اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والتى تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور العديد من قادة الاقتصاد ومحافظى البنوك المركزية العالمية.

هل تتفاوض مصر على قرض صندوق النقد الدولى فى «اجتماعات الربيع» بأمريكا؟.. خطوات إصلاح الاقتصاد تؤكد وجود النية للحصول على التمويل.. وخفض الجنيه و"هيكلة الدعم" إجراءان شرعت مصر فى تنفيذهما
>سحر نصر تعلن ترشيح مصر للمرة الأولى لبرنامج أهداف التنمية بالأمم المتحدة

طارق عامر ووزير المالية يصلان واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولى

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مصر 365

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