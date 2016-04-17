"السياحة" تفتح الخميس المقبل باب تسجيل أسماء المواطنين بقرعة الحج السياحى

كشفت مصادر بوزارة السياحة، فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين فى أداء الحج السياحى، عبر الموقع الإلكترونى لخدمات الحج والعمرة ، لكافة المستويات يوم الخميس المقبل، وغلق باب التسجيل يوم 25 مايو القادم ،وإجراء القرعة وإعلان النتيجة 31 مايو.

وقال المصدر، إنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية، لكافة المستويات والإعلان عن النتيجة يوم 31 مايو المقبل، وعلى أن يتم إجراء القرعة بمركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وقد تتضمنت الضوابط تخفيض سقف تسجيل الجوازات على الموقع الإلكترونى، إلى 135 جواز لمستوى الحج الاقتصادى والبرى للشركات، فئة " أ" ، بدلا من 190 جواز، أما بالنسبة للشركات فئة " ب" ، فوصل سقف تسجيل الجوازات إلى 90 جوازا، أما شركات الفئة "ج"، فوصل عدد الجوازات إلى 45 جواز.

كما تم تخفيض سقف الجوازات لمستوى 5 و4 نجوم، إلى 90 لشركات فئة " أ"، بدلا من 110 جوازات، و60 جواز لشركات الفئة "ب"، و30 جواز بالنسبة للشركات فئة " ج".

وأضاف المصدر أن ضوابط هذا العام شهدت تطورا جذريا استهدف فى المقام الأول صالح الحاج المصرى، من حيث جودة الخدمات وضمان كافة حقوق الحاج منذ سفره حتى عودته .

وقد تضمنت الضوابط تخصيص 60% من الحصة المقررة لقطاع السياحة من تأشيرات الحج للفئات الأقل فى مستوى الدخل، حيث إن برامج الحج السياحى ليست قاصرة على الأغنياء فقط، وإنما تشمل كذلك الراغبين من المواطنين متوسطى الدخل فى الاستفادة ببرامج الحج ذات المواصفات السياحية وبأسعار تنافسية، حيث تم تخصيص عدد 17500 تأشيرة حج للمستوى الاقتصادى والبرى ليتم تنفيذها بواسطة الشركات السياحية.

"السياحة" تفتح باب تسجيل الشركات الراغبة فى تنظيم الحج 4 إبريل المقبل