حبيب الأرض ينافس في الدورة 34 لمهرجان الفجر السينمائي العالمي

أعربت رئيسة شركة دار اللؤلؤة للانتاج الفني الشيخة انتصارسالم العلي الصباح عن فخرها وسعادتها كصناع سينما في الكويت بمشاركة فيلم " حبيب الارض فايق عبد الجليل " باكورة أعمالها ضمن قائمة المنافسة في مهرجان فجر السينمائي العالمي ال 34 والذي يرأسه المخرج الإيراني رضا مير كريمي، و تنطلق فعالياته من يوم 20 - 25 إبريل الجاري في العاصمة الإيرانية طهران، بمجمع برديس السينمائي والمهرجان يعقد سنوياً منذ العام 1983 مشيرة إلى أن "حبيب الأرض" سينافس 11 فيلما آخر من دول مختلفة في قسم ملامح شرقية المختص بسينما آسيا و الدول الإسلامية .

وأضافت :نحن الآن بصدد إعداد و انتاج 3 أفلام مختلفة تماماً عن فيلم "حبيب الارض " من حيث المضمون والتصوير وأنا على يقين أن تلك الافلام سوف تلاقي استحسان كبير من الجمهور نظرا لتنوعها كما سيتم الكشف فيها عن مواهب مدفونة لبعض النجوم ستسطع للنور فضلا عن المواهب الشابة الجديدة، وسنعلن عنها في حينها .

من جانبه أكد مخرج الفيلم رمضان خسروه ، على أن الإعلان عن فيلم حبيب الارض ضمن أسماء الأفلام الأجنبية الطويلة المنافسة في دورة المهرجان 34 امر يسعدنا جميعاً في الكويت وهو بداية جني الثمار لتحفيزنا على العمل أكثر وأكثر ، إذ أن مهرجان الفجر من المهرجانات الدولية التي يتنافس فيها العديد من صناع السينما في العالم وهذا العام يحظي المهرجان بمنافسات قوية في جميع أقسامه ومنها قسمي سينما السعادة ( المسابقة الدولية) و ملامح شرقية ( سينما آسيا و الدول الإسلامية) على 6 جوائز ( أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل سيناريو، أفضل ممثل و ممثلة، و الجائزة الخاصة).

واوضح أن قائمة الافلام المنافسة تضم كل من فيلم (3000 ليلة (۳۰۰۰ Nights) انتاج فلسطين، فرنسا، الاردن، لبنان، قطر، الإمارات - شجرة الجوز (Walnut Tree) كزاخستان - يناير الدموي (Bloody January) آذربايجان - أي عائلة مدهشة (What a Wonderful Family) اليابان - أختي، سيدة الخنازير (My Sister the Pig Lady ) كوريا الجنوبية - سليمان (Solomon) جورجيا- الشهيد (Martyr) العراق - غريبة (Stranger) كزاخستان - الوردة الجميلة (Zinna Flower) تايوان - مدام كوراج (Madame Courage ) الجزائر و فرنسا - زميلي المردسي الجديد (The New Classmate) الهند - و ستضاف ثلاث أفلام إيرانية الى القائمة.

والجدير بالذكر أن حبيب الأرض فايق عبدالجليل رؤية وإنتاج دار اللؤلؤة للانتاج الفني للشيخة انتصار سالم العلي الصباح - واخراج وكتابة سينمائية : رمضان خسروه - سيناريو وحوار : رازي الشطي - بطولة كل من فيصل العميري – حنان المهدي – عبدالله الطراروة وغيرهم من كبار الفنانين الكويتيين - موسيقي تصويرية : طارق الناصر وماكياج عبدالله اسكندري وتم تصويره وإخراجه على أرض الكويت.وتم مشاهدته بحفاوة في كل من الكويت والبحرين وقطر والامارات.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي