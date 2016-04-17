أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ارتفاع شهداء الشرطة في حادث كنيسة الإسكندرية إلى 7 بينهم 3 سيدات -
تعليق أبو تريكة على تفجير كنيسة طنطا -
تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يترأس حاليا اجتماع مجلس الدفاع الوطني بشأن حادثي طنطا والإسكندرية -
«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هل محمد منير غير راض عن مسلسله وما موقف المنتج؟

Google+ Print

الأحد 17-04-2016 17:10

تداولت أخبار أمس تفيد بعدم رضا الفنان محمد منير عن مسلسله"المغنى"الجاري تصويره حالياً للعرض ضمن الماراثون الدرامي لشهر رمضان القادم.

الخبر نفاه لـ"سيدتي نت" منتج العمل محمد فوزي قائلاً إنه كلام لا أساس له من الصحة ومنير راضي تماماً عن العمل كما أن تاريخ منير يمنعه العمل في أي شيء غير راضي عنه.

وعما قيل بوجود أزمة في كواليس المسلسل بعدما تسربت قصته إلى الصحف قال فوزي:" لا يوجد أي أزمة في العمل وما يتداول معظمه غير دقيق كما أن أي عمل فني ينشر عنه هوامش في بعض الأخبار وهذا شيء طبيعي".

مسلسل"المغنى"يشارك في بطولته بجوار محمد منير كل من الفنانين رانيا فريد شوقي وساندي وميريهان حسين والعمل من إخراج شريف صبري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي