هل محمد منير غير راض عن مسلسله وما موقف المنتج؟

تداولت أخبار أمس تفيد بعدم رضا الفنان محمد منير عن مسلسله"المغنى"الجاري تصويره حالياً للعرض ضمن الماراثون الدرامي لشهر رمضان القادم.

الخبر نفاه لـ"سيدتي نت" منتج العمل محمد فوزي قائلاً إنه كلام لا أساس له من الصحة ومنير راضي تماماً عن العمل كما أن تاريخ منير يمنعه العمل في أي شيء غير راضي عنه.

وعما قيل بوجود أزمة في كواليس المسلسل بعدما تسربت قصته إلى الصحف قال فوزي:" لا يوجد أي أزمة في العمل وما يتداول معظمه غير دقيق كما أن أي عمل فني ينشر عنه هوامش في بعض الأخبار وهذا شيء طبيعي".

مسلسل"المغنى"يشارك في بطولته بجوار محمد منير كل من الفنانين رانيا فريد شوقي وساندي وميريهان حسين والعمل من إخراج شريف صبري.