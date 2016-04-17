بالفيديو.. علا غانم تدافع عن مايوه ابنتها وتقول: من راقب الناس مات هما

رفضت الفنانة علا غانم الهجوم المتكرر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صور ابنتها كاميليا بملابس البحر ، كما رفضت وصف صورها بالجريئة والمثيرة، أو التلميح لوجود علاقات لها مع شباب، وأكدت أن الفتى الذي يرافقها في أغلب الصور هو ابن والدها ، وبعض الصور ضمت شقيقها ووالدها نفسه، وقالت إنها لن تجبر ابنتها على ارتداء الجلابية على البحر!!

علا لم تستسلم لهجوم الإعلامية سمر يسري في برنامج "ليلة سمر"، والتي عرضت الصور المثيرة مع تعليقات الصحافة وجمهور إنستقرام عليها، وردت بسرعة بأنها لن تسمح لابنتها بنزول البحر إلا بملابس السباحة، ولن تدفعها لارتداء الجلابية، وقالت إن بناتها لن يرتدينإلا ما ترتديه هي شخصياً، ولكن للأسف يدفعن ثمن شهرة والدتهنّ.

أضافت: أنا اعتدت على هذا الهجوم وعلى ملاحقة عدسات المصورين، وتداركت قائلة: تعليقات الناس تكشف اختلاف الثقافات وأن هناك فئة لا ترى في هذه الملابس إثارة، والمؤكد أن لابنتها حياتها الخاصة، ولا يمكن أن تكون هذه الصورة متعمدة لإثارة غضب الجمهور.

اختتمت حديثها قائلة: بالنهاية أنا ووالدها راضيان عن ملابسها وتصرفاتها، وهي لا تفعل شيئاً دون موافقتنا، وكل رافض لهذه الطريقة في الحياة عليه ألا ينشغل بنا ويتدخل في حياتنا والأولى أن يتفرغ لتربية أبنائه بالطريقة التي تروق له، فمن راقب الناس مات هماً.

شاهدي دفاع علا غانم عن ابنتها كاميليا

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