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عبدالمجيد عبدالله يحتفل بزواج ابنه

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الأحد 17-04-2016 17:50

احتفل الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله بزواج ابنه عبدالله، حيث أقيم الحفل بفندق المريديان في جدة أمس.

وحضر حفل الزفاف أهل العروسين وأصدقاؤهما، ومجموعة من زملاء المطرب عبدالمجيد عبدالله من أهل الفن من والخليج ومنهم الفنان عبادي الجوهر وطلال سلامة.

وسنوافيكم بعد قليل بمزيد من أجواء الزفاف والصور.

 

 

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