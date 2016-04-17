عبدالمجيد عبدالله يحتفل بزواج ابنه

احتفل الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله بزواج ابنه عبدالله، حيث أقيم الحفل بفندق المريديان في جدة أمس.

وحضر حفل الزفاف أهل العروسين وأصدقاؤهما، ومجموعة من زملاء المطرب عبدالمجيد عبدالله من أهل الفن من السعودية والخليج ومنهم الفنان عبادي الجوهر وطلال سلامة.

وسنوافيكم بعد قليل بمزيد من أجواء الزفاف والصور.

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