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بالصور: رنا سماحة أول مطربة تحول "كرشها" لموضة

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الأحد 17-04-2016 17:55

لم تجد الفنانة الشابة رنا سماحة حلاً أمام بروز البطن الواضح في صورها على شاطىء البحر، فقررت أن تحول "" لموضة، وخاطبت جمهورها عبر حسابها بموقع إنستقرام قائلة: بصرف النظر عن كرشي بقى بقالي ساعه مش عارفه اشيله من الصوره خلاص بقى هو موضه.

رنا نجمة ستار أكاديمي الشهيرة بنحافتها الشديدة تلقت تعليقات ساخرة من جمهورها، الذي تعجب من زيادة وزن "كرشها فقط" ، بينما طالبها البعض الآخر بالتراجع عن الطريقة الجديدة لاختيار ملابسها ، والتي باتت قصيرة عن المعتاد، ونصحتها معجبة بالاحتفاظ بالطلة المحتشمة التي جمعت لها أكثر من 2 مليون معجب.

 

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