أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ارتفاع شهداء الشرطة في حادث كنيسة الإسكندرية إلى 7 بينهم 3 سيدات -
تعليق أبو تريكة على تفجير كنيسة طنطا -
تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يترأس حاليا اجتماع مجلس الدفاع الوطني بشأن حادثي طنطا والإسكندرية -
«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور.. تعرفوا الى ملكة جمال روسيا للعام 2016

Google+ Print

الأحد 17-04-2016 17:24

فازت الحسناء يانا دوبروفولسكايا Yana Dobrovolskaya بلقب ملكة جمال روسيا للعام 2016 في المسابقة التي أقيمت في منطقة بارفيخا بضواحي العاصمة الروسية موسكو مساء السبت 16 أبريل/نيسان.

أقيم الحفل تحت إشراف وزارة الثقافة الروسية، وانتهى بفوز يانا دوبروفولسكايا من مدينة تيومين الروسية، وسط تنافس حاد بين 50 حسناء من مختلف أنحاء روسيا.

وحازت يانا دوبروفولسكايا على جائزة 3 ملايين روبل أي 45 ألف دولار، وسيارة فخمة، وقدمت ملكة جمال روسيا السابقة 2015 صوفيا نيكيتشوك للملكة الجديدة تاجاً مرصعاً بالألماس واللؤلؤ والذي يبلغ ثمنه مليون دولار.


ستمثل دوبروفولسكايا روسيا في مسابقتي ملكة جمال العالم والكون لعام 2016.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي