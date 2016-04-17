بالصور.. تعرفوا الى ملكة جمال روسيا للعام 2016

فازت الحسناء يانا دوبروفولسكايا Yana Dobrovolskaya بلقب ملكة جمال روسيا للعام 2016 في المسابقة التي أقيمت في منطقة بارفيخا بضواحي العاصمة الروسية موسكو مساء السبت 16 أبريل/نيسان.

أقيم الحفل تحت إشراف وزارة الثقافة الروسية، وانتهى بفوز يانا دوبروفولسكايا من مدينة تيومين الروسية، وسط تنافس حاد بين 50 حسناء من مختلف أنحاء روسيا.

وحازت يانا دوبروفولسكايا على جائزة 3 ملايين روبل أي 45 ألف دولار، وسيارة فخمة، وقدمت ملكة جمال روسيا السابقة 2015 صوفيا نيكيتشوك للملكة الجديدة تاجاً مرصعاً بالألماس واللؤلؤ والذي يبلغ ثمنه مليون دولار.



ستمثل دوبروفولسكايا روسيا في مسابقتي ملكة جمال العالم والكون لعام 2016.