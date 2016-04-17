بشهادة الأمريكان.. البلدى يوكل.. 7 فوائد للسمن البلدى بس ما تزودهاش

يثبت العلم الحديث باستمرار فوائد العادات الغذائية التى اتبعها القدماء منذ مئات السنين، ومن أبرزها تناول السمن البلدى لما تتمتع به من فوائد عديدة، وتتميز به من استقرار شديد، حيث قد تدوم صلاحيتها لفترة طويلة، كما أنها لا تتسبب فى انبعاث الجذور الحرة المسببة للسرطان، شريطة عدم الإفراط فى تناولها.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الفوائد الصحية للسمن البلدى، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وتشمل:

1.السمن البلدى غنى بفيتامين هـ وأ، وهما من أقوى مضادات الأكسدة على الإطلاق، ويقاومان الأمراض المختلفة.

>2.غنى بحمض اللينوليك، والذى يتمتع بخواص رائعة مضادة للأكسدة ومضادة للفيروسات، بشرط أن تتغذى الأبقار بشكل رئيسى على العشب.

>3. يستهلك الجسم طاقة كبيرة لحرق الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة الموجودة فى السمن البلدى، وهو ما يساعد على التخلص من الوزن الزائد حال عدم الإفراط فى تناولها.

>4. السمن البلدى غنى بحمض البيوتريك، وهو يساهم فى تعزيز عملية الهضم وتحسين عمل بكتيريا الأمعاء النافعة، وتحفيز الشهية.

>5. يساهم حمض البيوتريك أيضا فى تحفيز إنتاج خلايا تى المناعية داخل المعدة وهو ما يقوى المناعة.

>6.يتمتع السمن البلدى بخواص رائعة مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان.

>7.السمن البلدى غنية بالأحماض الدهنية متوسطة السلسلة، وهى تمتص بشكل مباشر من الكبد، ثم يتم حرقها فى صورة طاقة، وهو ما يعزز نشاط وحيويتك.

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