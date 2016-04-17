بشهادة الأمريكان.. البلدى يوكل.. 7 فوائد للسمن البلدى بس ما تزودهاش

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الفوائد الصحية للسمن البلدى، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وتشمل:
1.السمن البلدى غنى بفيتامين هـ وأ، وهما من أقوى مضادات الأكسدة على الإطلاق، ويقاومان الأمراض المختلفة.
>2.غنى بحمض اللينوليك، والذى يتمتع بخواص رائعة مضادة للأكسدة ومضادة للفيروسات، بشرط أن تتغذى الأبقار بشكل رئيسى على العشب.
>3. يستهلك الجسم طاقة كبيرة لحرق الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة الموجودة فى السمن البلدى، وهو ما يساعد على التخلص من الوزن الزائد حال عدم الإفراط فى تناولها.
>4. السمن البلدى غنى بحمض البيوتريك، وهو يساهم فى تعزيز عملية الهضم وتحسين عمل بكتيريا الأمعاء النافعة، وتحفيز الشهية.
>5. يساهم حمض البيوتريك أيضا فى تحفيز إنتاج خلايا تى المناعية داخل المعدة وهو ما يقوى المناعة.
>6.يتمتع السمن البلدى بخواص رائعة مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان.
>7.السمن البلدى غنية بالأحماض الدهنية متوسطة السلسلة، وهى تمتص بشكل مباشر من الكبد، ثم يتم حرقها فى صورة طاقة، وهو ما يعزز نشاط وحيويتك.
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