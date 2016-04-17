نادر شوقي لـ في الجول: شكرا للفريق المصري في إنجاز رفع إيقاف محمد نور

يستطيع محمد نور نجم الكرة السعودية اللعب فورا لو أراد.. لقد زالت واحدة من أكبر المشاكل التي واجهها أيقونة اتحاد جدة بعد إلغاء قرار إيقافه بسبب المنشطات.

أعلنت لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات رفع الإيقاف الصادر ضد قائد منتخب الأخضر الأسبق.

وكان اللاعب قد صدر ضده حكما بالإيقاف أربع سنوات بتهمة تعاطيه مادة منشطة.

واستعان نور بفريق مصري يقوده نادر شوقي وكيل اللاعبين للاستئناف ضد الحكم الصادر.

شكرا للفريق المصري

وقال نادر شوقي لـFilGoal.com: "نجح الفريق المصري في مهمته بشكل كبير في قضية متهم فيها واحد من أهم لاعبي الكرة في الوطن العربي".

وأصدرت اللجنة بيانا تؤيد فيه بيان لجنة الاستماع بوجود مادة محظورة في عينة اللاعب محمد نور.

بينما قررت نقض وإلغاء القرار الصادر بعقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات.

وبات من حق اللاعب العودة لممارسة النشاط الكروي مع فريقه، إذ اكتفت اللجنة بإيقافه خلال الفترة من 30 نوفمبر 2015 وحتى 17 أبريل 2016.

جاء ذلك علما بأن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوما من تاريخ هذا القرار لدى المحكمة الرياضية CAS.