أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ارتفاع شهداء الشرطة في حادث كنيسة الإسكندرية إلى 7 بينهم 3 سيدات -
تعليق أبو تريكة على تفجير كنيسة طنطا -
تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يترأس حاليا اجتماع مجلس الدفاع الوطني بشأن حادثي طنطا والإسكندرية -
«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نادر شوقي لـ في الجول: شكرا للفريق المصري في إنجاز رفع إيقاف محمد نور

Google+ Print
نادر شوقي لـ في الجول: شكرا للفريق المصري في إنجاز رفع إيقاف محمد نور نادر شوقي لـ في الجول: شكرا للفريق المصري في إنجاز رفع إيقاف محمد نور

يستطيع محمد نور نجم الكرة اللعب فورا لو أراد.. لقد زالت واحدة من أكبر المشاكل التي واجهها أيقونة اتحاد جدة بعد إلغاء قرار إيقافه بسبب المنشطات.

أعلنت لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات رفع الإيقاف الصادر ضد قائد منتخب الأخضر الأسبق.

وكان اللاعب قد صدر ضده حكما بالإيقاف أربع سنوات بتهمة تعاطيه مادة منشطة.

واستعان نور بفريق مصري يقوده نادر شوقي وكيل اللاعبين للاستئناف ضد الحكم الصادر.

شكرا للفريق المصري

وقال نادر شوقي لـFilGoal.com: "نجح الفريق المصري في مهمته بشكل كبير في قضية متهم فيها واحد من أهم لاعبي الكرة في الوطن العربي".

وأصدرت اللجنة بيانا تؤيد فيه بيان لجنة الاستماع بوجود مادة محظورة في عينة اللاعب محمد نور.

بينما قررت نقض وإلغاء القرار الصادر بعقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات.

وبات من حق اللاعب العودة لممارسة النشاط الكروي مع فريقه، إذ اكتفت اللجنة بإيقافه خلال الفترة من 30 نوفمبر 2015 وحتى 17 أبريل 2016.

جاء ذلك علما بأن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوما من تاريخ هذا القرار لدى المحكمة الرياضية CAS.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة