مؤتمر"الايزل" يستعرض أقراصا جديدة لعلاج فيروس C وحقن للحالات الصعبة

أكد الدكتور عمر هيكل - أستاذ الكبد والجهاز الهضمى خلال مشاركته بمؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض الكبد المنعقد حاليا ببرشلونة بإسبانيا "الايزل" أنه تم الإعلان عن عقارين جديدين لعلاج الحالات المنتكسة والتى لم تسجب للأدوية الحالية المركبة لعلاج فيروس C، خصوصا فى المرضى الذين لم يستجيبوا للعلاج وحدثت لهم انتكاسة مثل المرضى الذين يتعاطون حقن المخدرات، ولديهم أكثر من سبب لعدم الاستجابة.

وقال الدكتور عمر هيكل إن هؤلاء المرضى هم المصابون بفيروسى سى مع بى أو مرضى الإيدز، موضحا أن هذه الأدوية أعطت نتائج تصل إلى 98% إلى 100% وهى أدوية ما زالت تحملون أرقاما كودية، وهى ABT493 وABT530 وميزة هذين العقارين أنهما يمكن إعطاؤهما فى حالات تليف الكبد غير المتكافئ، ولمدة تصل من 8 إلى 12 أسبوعا فقط، وبدون استخدام الريبافيرين والسوفالدى، ويمكن كذلك إعطاؤهما فى حالات تليف الكبد المصاحب بالسرطان، وذلك فى مراحله الأولى، مشيرا إلى أن هذين الدوائين تم عرضهما مساء أمس من قبل خبراء إسبان وفرنسيين وإيطاليين وبريطانيين.

وأشار هيكل إلى أنه سيتم استبدال عقار الليديبسفير الموجود فى الهارفونى بعقار "فلباتوسفير" مع السوفالدى، وهو ما يسمى بالهارفونى الجديد، مؤكدا أنه يحقق نتائج تصل إلى 100% حالات تليف الكبد المتكافئ وغير المتكافئ، ولكن ما زالت هناك بعض الخطوط العلاجية غير الواضحة سيتم وضعها فى مؤتمر سيعقد فى فرنسا سبتمبر المقبل، مؤكدا أنه تم تأجيل التوصيات النهائية إلى يوم 21 إلى 23 سبتمبر المقبل، باشتراك منظمة الصحة العالمية ويتم تخصيصه لفيروس سى فقط.

وأوضح أن هذا المؤتمر يتم تجهيزه حاليا فى باريس، وذلك بعد ظهور نتائج الأبحاث التى أجريت على المرضى حاليا لمعرفة نسبة الاستجابة وكيفية التغلب على الانتكاسة، موضحا أن هناك حقن تؤخذ تحت الجلد، حقنتان فقط مع عقار السوفالدى أو الدكلانزا، يتم أخذ حقنة واحدة مع بداية العلاج، والثانية بعد 4 أسابيع مع السوفالدى أو الدكلانزا أو مع عقار فلباتوسفير، وتكون لمدة 4 أسابيع فقط، ولكنها ما زالت قيد التجارب.

وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من المرضى الإسبان تظاهروا فى برشلونة أمام مقر المؤتمر للمطالبة بخفض أسعار فيروس سى أسوة بمصر والهند لعلاجهم بالأدوية المخفضة التكلفة، وخفض أسعار أدوية فيروس سى مثل مصر والهند.

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