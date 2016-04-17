الخارجية السورية: سنحرر «الجولان» بكل الوسائل

قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في تصريحات لوسائل الإعلام الأحد 17 أبريل/ نيسان إن السوريين مستعدون لاسترجاع الجولان المحتل من قبل إسرائيل بكل الوسائل بما فيها العسكرية.

وشدد المسؤول السوري، بحسب “روسيا اليوم”، على أن الشرعية الدولية تعتبر الجولان أرضا عربية محتلة.

وتأتي تصريحات المقداد ردا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بأن الجولان سيبقى بيد إسرائيل للأبد.

وأضاف المقداد أن الخطوة الإسرائيلية جزء من الهجمة السياسية ومحاولة للتغطية على الدعم الإسرائيلي للجماعات المسلحة عند الحدود، ووصف انعقاد جلسة الحكومة الإسرائيلية في الجولان المحتل بالمهزلة “لم نتنازل يوما عن خيار المقاومة وإسرائيل تريد استفزازنا ونحن لن نرضخ”.

وردا على سؤال حول ما نقلته وسائل الإعلام بأن نتنياهو أعلن موقفه مستبقا زيارته إلى موسكو ولقاءه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال المقداد إن “التنسيق بين روسيا وسوريا يومي لافتا إلى أن دمشق ليست بصدد الاتصال بموسكو بشأن التصرف المجنون لنتنياهو”.

وفي هذا السياق قال نائب وزير الخارجية السوري “لا بوتين ولا أي رئيس في العالم سيقبل بهذا المنطق الإسرائيلي المدان”.

المقداد الذي أكد أن المعارضة السورية التي تعاملت مع إسرائيل لن يكون لها أي دور في تسوية الأزمة السورية وقال إنه “لا يمكن الحديث عن تسوية خارج إرادة الشعب السوري لأنها ستكون حلولا مزعومة”.

وأكد المقداد أن الوفد الحكومي السوري قدم رده على ورقة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا والتي تستند إلى الورقة الأساسية المؤلفة من عشر نقاط التي كانت دمشق قد قدمتها، نافيا أن “تكون أثيرت مسألة تأليف مجلس رئاسي يضم ثلاثة نواب للرئيس السوري يفاوضهم بالصلاحيات في أي من الأوراق سواء ورقتي الحكومة أو ورقة دي ميستورا”.