حسام باولو لـ في الجول: أنتظر إشارة كوبر رغم ' القلق '

كيف يرى مواجهة مولودية بجاية في إفريقيا؟ وهل يتأثر الزمالك بالتعثر في الدوري؟ وماذا عن حظوظ أيمن حفني في اللقاء وما جديد قضية باسم مرسي؟ أسئلة يُجيب عنها عبد الحليم علي.

الزمالك يستعد لمواجهة مولودية بجاية يوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك ذهابا بثنائية مقابل لاشيء عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد حمودي.

وسافرت بعثة الزمالك إلى الجزائر صباح يوم الأحد استعدادا للمواجهة.

وأجرى FilGoal.com حوارا مطولا مع عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك قبل سفر بعثة الزمالك إلى الجزائر.

وكل ما يلي على لسانه في حديثه مع FilGoal.com.

مواجهة بجاية بعد التعثر في الدوري

"اللقاء هو الأهم بالنسبة لنا في هذا الوقت. التعثر في الدوري شيء ومواجهة بجاية شيء أخر. الأمور مختلفة وهدفنا الفوز".

"أغلقنا صفحة الدوري وما نفكر فيه الآن هو دوري أبطال إفريقيا ولقاء بجاية. هدفنا الفوز والتأهل ولدينا مجموعة قادرة على فعل ذلك".

"لابد لنا من القتال في كل بطولة لأخر لحظة. والآن لدينا مواجهة قوية ضد بجاية".

غير الأسطوري

"بجاية فريق جيد ومحترم بكل تأكيد ولكننا لن نبالغ في تقييمه. لدية عناصر جيدة ويمتلك الطموح أيضا، لكننا الزمالك".

"لن نتعامل مع بجاية على أنه فريق أسطوري أو غير ذلك. لن نبالغ في تقييمه حتى لا نضع لاعبينا تحت ضغوط قبل المباراة. اسم الزمالك لابد أن يخاف منه الجميع".

"الزمالك ناد كبير وله اسمه في إفريقيا وشعرت بذلك دائما لأنني ابن من أبناء النادي ومرت علي ظروف أصعب من ذلك بكثير".

أجواء الجزائر والـ 2-0

"أجواء المباراة ستكون جيدة جدا لأن علاقة مصر بالجزائر رائعة. تحدثت مع اللاعبين عن ذلك لأنني شاركت في ظروف مثل ذلك بل وأصعب وأمام جماهير أكثر".

"تحدثت مع اللاعبين ونقلت لهم خبرتي. نريد تعويض الجمهور بعد إخفاقنا في الدوري. هذا هو هدفنا الآن.

"لا يوجد في كرة القدم ما يسمى نتيجة مطمئنة. لقاء الذهاب انتهى تماما والآن لدينا مواجهة أخرى أمام جماهير المنافس".

حظوظ أيمن حفني وعمر جابر

"حالة أيمن حفني وعمر جابر ليست مقلقة بنسبة 100% وهذا سبب استدعائهم للقائمة".

"سنسعى للاستفادة منهما في المباراة ولكننا لن نغامر بأي لاعب ليس جاهزا بنسبة 100%".

"لدينا مجموعة كبيرة ورائعة من اللاعبين ولذلك ليس علينا المغامرة بحالة أي لاعب ليس جاهزا وهذا ما اتفقنا عليه سويا في الجهاز الفني للزمالك".

"وسنرى الحالة النهائية قبل المباراة".

قضية باسم مرسي

"أزمة باسم مرسي موضوع وانتهى الآن. فاللاعباعتذر عما فعله وخضع للتحقيق".

"لدينا مباراة هامة للغاية ولن أشتت تفكير الجميع بأي شيء غير المباراة. تركيزنا منصب فقط على مواجهة بجاية".