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التشيك لا تستبعد اللجوء للقضاء ضد فرض حصص دائمة من طالبي اللجوء بالاتحاد الأوروبي

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التشيك لا تستبعد اللجوء للقضاء ضد فرض حصص دائمة من طالبي اللجوء بالاتحاد الأوروبي التشيك لا تستبعد اللجوء للقضاء ضد فرض حصص دائمة من طالبي اللجوء بالاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا

قال رئيس الوزراء التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا يوم الأحد إن بلاده لا تستبعد اتخاذ إجراء قانوني إذا سعى الاتحاد الأوروبي لتطبيق أي نظام للحصص الدائمة من أجل توزيع طالبي اللجوء.

والتشيك واحدة من أربع دول في وسط أوروبا وشرقها تعارض نظام حصص أقرته الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي العام الماضي لتوزيع 120 ألفا من طالبي اللجوء. والآن تريد المفوضية الأوروبية تطبيق نظام دائم لإعادة التوزيع.

وبحسب رويترز قال رئيس الوزراء التشيكي إنه لا يرجح أن يقر الاتحاد الأوروبي خطة الحصص الدائمة.

وقال سوبوتكا خلال برنامج حواري “أتوقع زيادة المعارضة (للحصص الدائمة).”

وأضاف “لنتحدث عن إجراء قانوني ضد المقترح حينما يصير ذلك ضروريا.”

وسارعت التشيك لرفض فكرة فرض حصص على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حين تم ضمها هذا الشهر لمقترح قدمته المفوضية الأوروبية لتعزيز قواعد الاتحاد بشأن طلب اللجوء.

 

 

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