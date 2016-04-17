حل لغز «دوامات نازكا» في بيرو بواسطة الأقمار الصناعية

استخدم علماء الآثار لقطات عالية الدقة عبر الأقمار الصناعية، للوصول أخيرًا إلى حل لغز دوامات شعب نازكا القديم في البيرو.

وانتشرت مجموعة من الدوامات المبنية بعناية ودقة، على أرض صحراء نازكا جنوب البيرو، لطالما أثار غموضها العلماء، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وقالت روزا لاسابوناراك، الباحثة في معهد منهجيات التحليل البيئي في إيطاليا، إن صورًا التقطت من الفضاء ساعدتها في دراسة توزيع هذه الخطوط وارتباطها بالمستوطنات المجاورة.

وتبين للباحثين أن هذه الخطوط هي محاولة للبقاء على قيد الحياة في أوقات الجفاف، إذ أنها تشكل نظامًا لاسترداد المياه من الطبقات الجوفية تحت الأرض.

وأوضحت “لاسابوناراك”، لا بد وأن هذا النظام كان أكثر تطورًا مما يبدو عليه اليوم، وقد مكن شعب نازكا من استغلال المياه على مدار العام في واحدة من أكثر الأماكن جفافًا في العالم.