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فيديو..معلم يجبر طالبة على تحطيم هاتفها المحمول لاستخدامه في المحاضرة

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فيديو..معلم يجبر طالبة على تحطيم هاتفها المحمول لاستخدامه في المحاضرة فيديو..معلم يجبر طالبة على تحطيم هاتفها المحمول لاستخدامه في المحاضرة

جانب من الواقعه

أثار مقطع تظهر فيه طالبة وهي تحطم هاتفها المحمول بأمر من المعلم جدلاً واسعاً في الصين، بعد أن تسربت المشاهد التي صورها طالب آخر داخل القاعة الدراسية.

وعلى الرغم من فرض قيود شديدة تحظر استخدام الهواتف المحمولة في جامعة دونغوان، إلا أن بعض الطلاب لا زالوا يحاولون التحايل على القوانين، وهذا ما دفع أحد المعلمين إلى إرغام طالبة على تحطيم هاتفها المحمول عبر رميه مرات عديدة على الأرض أمام باقي زملائها.

وفي الوقت الذي كانت الطالبة تنفذ مرغمة ما طلبه منها المعلم عقاباً لها على استخدام الهاتف داخل قاعة المحاضرات، خاطر طالب آخر بهاتفه ليصور ما يحدث، قبل أن ينشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

واعتبرت إدارة الجامعة تصرف المعلم خارجاً عن نطاق النظام، وأمرته بدفع تعويض للطالبة عن هاتفها الذي حطمته بيديها، خاصة وأنه كان قد هددها بخصم 30 درجة من علامتها النهائية في الامتحان إذا لم تفعل ذلك.

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