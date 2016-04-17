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بالفيديو.. السيسي وهولاند يستعرضان حرس الشرف بقصر القبة والمدفعية تطلق 21 طلقة

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بالفيديو.. السيسي وهولاند يستعرضان حرس الشرف بقصر القبة والمدفعية تطلق 21 طلقة بالفيديو.. السيسي وهولاند يستعرضان حرس الشرف بقصر القبة والمدفعية تطلق 21 طلقة
استعرض، منذ قليل الرئيس عبد الفتاح ، ونظيره الفرنسى فرانسوا هولاند، حرس الشرف، فى قصر القبة.

فيما أطلقت المدفعية، بقصر القبة الجمهورى، 21 طلقة ترحيبا بالرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، والذى وصل إلى فى زيارة تستغرق يمومين يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس الفرنسى وصل مطار القاهرة الدولى قبل قليل، فى زيارة لمصر تستغرق يومين يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.


>- بدء مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الفرنسي هولاند بقصر القبة
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- تفاصيل جدول زيارة الرئيس الفرنسي الرسمية لمصر.. مباحثات ثنائية مع السيسي.. وتوقيع اتفاقيات اقتصادية وثقافية بين البلدين.. ومؤتمر صحفى بقصر القبة.. وجولة مكوكية بالمزارات السياحية فى اليوم الثانى
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- الرئيس السيسي وهولاند يصلان قصر القبة لعقد مباحثات ثنائية
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مصر 365

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