الجيش السورى يكثف عملياته على أوكار جبهة النصرة وداعش بريف حلب

>كثفت وحدات من الجيش السورى، اليوم الأحد، من عملياتها على تجمعات وأوكار تنظيمى (جبهة النصرة و(داعش) بريف حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكرى قوله إن "وحدات من الجيش وجهت ضربات مركزة على أوكار وتحصينات المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم جبهة النصرة فى قريتى صوران والعويجة، ومنطقتى الشقيف وضهرة عبد ربه بالريف الشمالى".

وأضاف المصدر أن الضربات أسفرت عن تكبيد المجموعات المسلحة خسائر بالأفراد والعتاد الحربي، وتدمير جرافة كانت تقوم بأعمال التحصين فى منطقة ضهرة عبد ربه.

وفى الريف الجنوبي، أسفرت عمليات الجيش المتواصلة ضد تنظيم داعش عن تدمير تجمعات وطرق إمداد لهم جنوب بلدة خناصر وفى قريتى عطشانة وجب العلى.

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