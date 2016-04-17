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«عين» يحتفل بتصوير «يوميات زوجة مفروسة أوي» الجزء الثاني‎

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«عين» يحتفل بتصوير «يوميات زوجة مفروسة أوي» الجزء الثاني‎ «عين» يحتفل بتصوير «يوميات زوجة مفروسة أوي» الجزء الثاني‎

الإعلامية “ سليمان”

كتبت – إ نجي لطفي

يحتفل برنامج “عين” والذي تقدمه الإعلامية “شيرين سليمان” على قناة “الحياة” يوم غد الاثنين في الساعة 11 مساء مع صناع العمل في مسلسل “يوميات زوجة مفروسة أوي” الجزء الثاني بطولة الفنانة داليا البحيري وخالد سرحان ومروة عبد المنعم، كما تلتقي بالمخرج احمد نور والمنتج وائل علي.

كما تعرض كاميرا “عين” وهي الكاميرا الوحيدة الموجودة من لحضور أحدث عروض الأزياء للملابس الكاجوال صيف ٢٠١٦ بدبي، ولقاءات مع المطربة رويدا المحروقي والمطربة أريام.

ويعرض برنامج “عين” جزء من آخر حفلة لهاني شاكر، بالاضافة الى العرض الخاص لفيلم “قبل زحمة الصيف ولقاءات مع أبطال الفيلم الفنانة هنا شيحة واحمد داوود ومحمد حفظي.

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