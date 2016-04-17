مالي تعتقل رجلا ثالثا على صلة بهجوم للقاعدة على شاطئ بساحل العاج

قال مسؤولون عسكريون في مالي يوم الأحد إن السلطات اعتقلت رجلا ثالثا على صلة بهجوم شنه تنظيم القاعدة الشهر الماضي على منتجع ساحلي في ساحل العاج المجاورة.

وأطلق مسلحون النار على رواد الشاطئ قبل أن يقتحموا فنادق في بلدة جراند بسام ويقتلوا 19 شخصا على مسافة 40 كيلومترا من العاصمة التجارية أبيدجان يوم 13 مارس آذار.

وبحسب رويترز قال مصدر إن السلطات اعتقلت ألوا دومبيا يوم السبت في باماكو عاصمة مالي ويشتبه في أنه قام بتوصيل المسلحين بسيارة من مالي إلى ساحل العاج.

وأكد مصدر ثان من الشرطة الاعتقال لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وهذا هو ثالث شخص تعلن مالي اعتقاله فيما يتعلق بهجمات جراند بسام التي أعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وهو فرع التنظيم في شمال أفريقيا مسؤوليته عنها.

وقتل في الهجوم 11 من مواطني ساحل العاج بينهم ثلاثة من جنود القوات الخاصة. وقتل كذلك أربعة فرنسيين بالإضافة لضحايا من ألمانيا ولبنان ومقدونيا ونيجيريا.

واعتقلت سلطات ساحل العاج كذلك 15 شخصا وتقول إن زعيم المجموعة- الذي عرفته السلطات باسم كوانتا دالا- لا يزال طليقا.

ولم يتسن على الفور الاتصال بأجهزة الأمن في مالي للتعليق.