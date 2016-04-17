أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ارتفاع شهداء الشرطة في حادث كنيسة الإسكندرية إلى 7 بينهم 3 سيدات -
تعليق أبو تريكة على تفجير كنيسة طنطا -
تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يترأس حاليا اجتماع مجلس الدفاع الوطني بشأن حادثي طنطا والإسكندرية -
«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مقتل 140 شخصًا في إثيوبيا على يد مسلحين من جنوب السودان

Google+ Print
مقتل 140 شخصًا في إثيوبيا على يد مسلحين من جنوب السودان مقتل 140 شخصًا في إثيوبيا على يد مسلحين من جنوب السودان

مسلحون من جنوب السودان – أرشيفية

وقع 140 قتيلًا في مدينة جامبيلا الإثيوبية، عقب عملية شنها مسلحون قدموا من جنوب السودان.

قال تيولدي مولوتيجا، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، إن مسلحين من قبائل المورلي شنوا الجمعة، هجومًا قرب جامبيلا، جنوب غربي البلاد.

وأضاف “مولوتيجا” أن القوات المسلحة الإثيوبية تلاحق المهاجمين وقتلت عددًا كبيرًا منهم، بحسب ما نقلت رويترز.

واعتاد أفراد من قبيلة  المورلي الجنوب سودانية على شن غارات في المناطق المحيطة لسرقة المواشي.

ويسكن في منطقة جامبيلا  مواطنون إثيوبيون من إثنيتي النوير والدينكا، إضافة إلى 272 ألف لاجئ من جنوب السودان، وتبعد 50 كلم عن حدود جنوب السودان،

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا