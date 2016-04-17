مقتل 140 شخصًا في إثيوبيا على يد مسلحين من جنوب السودان

وقع 140 قتيلًا في مدينة جامبيلا الإثيوبية، عقب عملية شنها مسلحون قدموا من جنوب السودان.

قال تيولدي مولوتيجا، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، إن مسلحين من قبائل المورلي شنوا الجمعة، هجومًا قرب جامبيلا، جنوب غربي البلاد.

وأضاف “مولوتيجا” أن القوات المسلحة الإثيوبية تلاحق المهاجمين وقتلت عددًا كبيرًا منهم، بحسب ما نقلت رويترز.

واعتاد أفراد من قبيلة المورلي الجنوب سودانية على شن غارات في المناطق المحيطة لسرقة المواشي.

ويسكن في منطقة جامبيلا مواطنون إثيوبيون من إثنيتي النوير والدينكا، إضافة إلى 272 ألف لاجئ من جنوب السودان، وتبعد 50 كلم عن حدود جنوب السودان،