صور..محافظ أسوان يشهد احتفالية يوم الحصاد اليوم

أطلق اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، اليوم الأحد، إشارة البدء لموسم حصاد القمح، خلال احتفالية شهدتها قرية الحكمة بمشروع وادى النقرة لأول مرة، وهو أحد المشروعات القومية لأراضى شباب الخريجين والتابع لوزارة الزراعة والذى يضم 2813 أسرة يقومون بزراعة حوالى 15 ألف فدان.

وقد حضر الإحتفالية ممثلى المزارعيين بجانب مديرى الرى والزراعة، والتربية والتعليم، ومحمود عليان رئيس مدينة و نصر النوبة، وصاحب فكره الإحتفال بيوم الحصاد، من أجل تشجيع صغار المزارعين، وأيضًا المراقب العام لمشروعات وادى النقرة والصعايدة.

وخلال الإحتفال ببدء موسم حصاد القمح، شهد محافظ أسوان تجربة عملية لحصد وتذرية محصول القمح داخل 5 أفدنة من خلال إستخدام معدة الكومباين، والتى تعتبر آلة حديثة للحصد والدرس والتذرية فى نفس الوقت، كما تفقد معرض المنتجات من المحاصيل الزراعية المختلفة ، وأيضاً منتجات الألبان التى ينتجها المزارعون فى منازلهم.