وزير النقل يطالب قيادات شركات الطرق والكباري بإنهاء تنفيذ المشروعات

عقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل اجتماعا طارئا اليوم الأحد مع قيادات هيئة الطرق والشركة القابضة للطرق وشركات النيل التابعة لها لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.

وأكد وزير النقل أهمية هذا الاجتماع في عرض تفاصيل كافة المشروعات التي تقوم الشركات بتنفيذها، وعرض معدلات التنفيذ، ومدي تقدم الأعمال بكل مشروع، وتحديد المعوقات إن وجدت، ووضع الخطوات التنفيذية لحلها، وتحديد مواعيد نهائية ملزمة لكافة المشروعات.

وشدد سعيد، خلال الاجتماع، على إنهاء المشروعات وفقا للتوقيتات المحددة وعدم قبول أي تأخير عن ذلك، موضحا أنه سيتابع شخصيا موقف التنفيذ وأيضا من خلال لجان المتابعة بالوزارة لمعدلات تقدم الأعمال بتلك المشروعات للتحقق من مطابقتها للبرامج المستهدفة.

وأوضح أنه من المستهدف اعتبارا من نهاية أبريل الجاري وحتي نهاية يونيو المقبل إنهاء ودفع العمل وتنفيذ مشروعات إنشاء ازدواج وصيانة مجموعة من الطرق يبدأ تنفيذها منذ عدة سنوات بإجمالي أطوال 350 كم، وبتكلفة قدرها مليار جنيه تقريبا.

أ ش أ